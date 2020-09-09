مكسب للطالب والمدرس.. تأييد برلماني لخطة التعليم في العام الدراسي الجديد.. ونواب: التطوير بلا أعباء

برلمانية: عودة الدراسة تستند للمعاير العالمية.. واستمرارها 32 أسبوعا

عقوبات صارمة.. تعليم البرلمان تحذر المعلمين من كسر نظام مجموعات التقوية

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أيد نواب البرلمان خطة وزارة التربية والتعليم، لعودة العام الدراسي الجديد، والتي أعلن عنها وزير التربية والتعليم طارق شوقي، مؤكدين أنها تدعم منظومة تطوير نظام التعليم وتجعله على غرار النظام الدولي المتبع في الدول الأوروبية، كما تحدث نقلة نوعية لمستقبل التعليم حتى ما بعد انتهاء أزمة كورونا.









وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن أهم شيء هو الالتزام بالمعيار العالمي وهو انتظام سير العلمية التعليمية في حوالي 32 أسبوعا.











وأضافت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يجب أن يكون هناك رأفة في حضور الطلاب في المدارس، لأن قانون التعليم يلزم الطالب بالحضور، لكن حاليا هناك ظروف استثنائية يجب مراعاتها.









مجموعات تقوية

وعلقت على توجيه وزارة التعليم للمدارس بعمل مجموعات تقوية، كبديل للدروس الخصوصية، مشيرةً إلى أنه قرار جيد، يساعد في تحسين أوضاع المعلم، وأيضًا يحقق الاستفادة للطالب.









وحذرت المدرسين من مخالفة قرار الوزارة والالتزام بمجموعات التقوية، لافتة إلى أن أي مدرس سوف يقوم بفتح مراكز للدروس الخصوصية، سوف تطبق عليه عقوبات صارمة.









وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى أنه لا تهاون مع أي مدرس يقوم بإعطاء دروس خصوية، وسف تتم معاقبته، وذلك من خلال غلق المركز وعقوبات أخرى تصل إلى توقيع غرامة والحبس.









بدوره، أكد النائب أيمن أبو العلا، أن إنشاء مجموعات تقوية تحت إشراف المدرسة والإدارة التعليمية ستكون خير بديل لظاهرة "السناتر" والدروس الخصوصية، كما سيعطي للطالب حرية اختيار المدرسين بالمجوعة، وفي المقابل يتم تخصيص 85% من أرباح هذه المجوعات مكافأة للمدرسين.



