برودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة| فيديو
أخطر 6 ساعات.. الأرصاد تحذر من أول أيام الشتاء في مصر
أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل
تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم
شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
نظر معارضة الفنانة بوسي على أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد.. اليوم
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في مصر|فيديو
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى
انطلاق مشروع تطوير مبنى الداخلية بـ"لاظوغلي" لتحويله إلى مجمع خدمي متكامل
قرار عاجل لسد عجز هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني
وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض
وزير البترول يشهد توقيع اتفاق لتعزيز استثمارات الذهب في "أبو مروات" مع آتون الكندية
توك شو

خبير: تأجيل المراجعة الـ 5 و6 منح الحكومة فرصة في تحسين أداء الاقتصاد

منار عبد العظيم

قال الدكتور حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن تأجيل صندوق النقد الدولي  المراجعتين الخامسة والسادسة لمدة خمسة أشهر شكّل فرصة مهمة للحكومة المصرية لتحقيق تقدم ملحوظ في عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية.

نتائج إيجابية بعد انعقاد المراجعتين

وأوضح عيد خلال صباح البلد أنه بعد انعقاد المراجعتين الخامسة والسادسة، واللتين تضمنتا دعمًا واضحًا، جاءت النتائج لتعكس وجود تطور حقيقي في مسار الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح

وأكد الخبير الاقتصادي أن مخرجات المراجعتين تشير بوضوح إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، ويتحرك بثبات نحو الخروج الآمن من الأزمات الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

صندوق النقد الدولي مراجعات صندوق النقد المراجعة الخامسة والسادسة بصندوق النقد

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

شوربة الكوسة والبطاطس

طريقة عمل شوربة الكوسة والبطاطس

الكلى

10 علامات تدل على أمراض الكلى

الانفلونزا

زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة للحماية من نزلات البرد .. تعرف عليه

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

طريقة عمل آيس كريم في المنزل بمكونات بسيطة وطعم رائع.. جربيه الآن

وحش صيني بقوة 1877 حصانًا.. "كوسميرا" تخطف الأنظار بسيارة خارقة

بـ100 ألف دولار.. سيارة صينية تطيح ببورش وBMW من سوق السيارات الفاخرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

