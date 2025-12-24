خبير: تأجيل المراجعة الـ 5 و6 منح الحكومة فرصة في تحسين أداء الاقتصاد

قال الدكتور حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لمدة خمسة أشهر شكّل فرصة مهمة للحكومة المصرية لتحقيق تقدم ملحوظ في عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية.

نتائج إيجابية بعد انعقاد المراجعتين

وأوضح عيد خلال صباح البلد أنه بعد انعقاد المراجعتين الخامسة والسادسة، واللتين تضمنتا دعمًا واضحًا، جاءت النتائج لتعكس وجود تطور حقيقي في مسار الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح

وأكد الخبير الاقتصادي أن مخرجات المراجعتين تشير بوضوح إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، ويتحرك بثبات نحو الخروج الآمن من الأزمات الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.