مواجهات نارية.. 3 لقاءات اليوم فى كأس عاصمة مصر

تقام اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، ثلاث مواجهات جديدة من الجولة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، والتي تضم 21 فريقًا منقسمين على ثلاث مجموعات.

مباريات اليوم من بطولة كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

المقاولون العرب × طلائع الجيش – في تمام الساعة الثامنة مساءً - على شاشة أون سبورت 1.



كهرباء الإسماعيلية × الاتحاد السكندري – في تمام الساعة الخامسة مساءً - على شاشة أون سبورت 1.



فاركو × إنبي – في تمام الساعة الخامسة مساءً - على شاشة أون سبورت 2.

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.



المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.



المحموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.