برودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة| فيديو
أخطر 6 ساعات.. الأرصاد تحذر من أول أيام الشتاء في مصر
أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل
تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم
شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
نظر معارضة الفنانة بوسي على أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد.. اليوم
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في مصر|فيديو
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى
انطلاق مشروع تطوير مبنى الداخلية بـ"لاظوغلي" لتحويله إلى مجمع خدمي متكامل
قرار عاجل لسد عجز هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني
وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض
وزير البترول يشهد توقيع اتفاق لتعزيز استثمارات الذهب في "أبو مروات" مع آتون الكندية
حوادث

نظر تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور.. بعد قليل

شاكر محظور
شاكر محظور
رامي المهدي

تنظر محكمة الجنح، اليوم تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة وغسيل الأموال.

ونفى التيك توكر شاكر تعاطيه المواد المخدرة، مستطردًا: "أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي "، كما نفى حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري.

وأمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة وتعاطي المواد المخدرة.

ويواجه التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، الذي أُلقي القبض عليه على خلفية نشر محتوى خادش للحياء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تهمة جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية بتعاطي المواد المخدرة.

وكشفت الداخلية أن المتهم تم ضبطه داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب استخدام المحتوى المثير للجدل على صفحات التواصل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

كانت الأجهزة الأمنية تحركت بناءً على عدة بلاغات تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تنطوي على إساءة للقيم والمبادئ الأسرية، وإخلال بالآداب العامة، مما دفع الجهات المعنية إلى إدراج اسمه ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.

شاكر محظور محكمة الجنح التيك توكر نشر فيديوهات خادشة

