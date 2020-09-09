أخبار التوك شو| أحداث المنيب وتحذير أحمد موسى وإنذار مستشار الرئيس للمصريين بشأن كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو:





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن فصلى الخريف والشتاء يشهدان انتشارًا للفيروسات التنفسية، مثل الأنفلونزا الموسمية التي تشهد انتشارا خلال هذه الفترة، موضحًا أنه يمكن أن يحدث خلط لدى المواطنين بين أعراض الإنفلونزا العادية وفيروس كورونا، وعليه؛ يجب أن نستمر بكل قوة في الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس الجديد، حتى نخرج من الجائحة.

تظاهرات المنيب.. أحمد موسى يفتح النار على الإخوان وتحذير عاجل للمواطنين

شن الإعلامي أحمد موسى، حملة نقد لاذع على القنوات التابعة لجماعة الأخوان والتي تمولها قطر وتركيا، مؤكدا انها تسعى لإسقاط البلاد وتروج للشائعات بكل الوسائل والطرق بهدف تهيج الشعب.

نداء عاجل من أحمد موسى للمحافظين ورئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المحافظين التوجه إلى الأحياء والمراكز في محافظتهم لمعرفة كيفية التعامل مع المواطنين وخاصة في مخالفات البناء والتصالح.

محليات النواب تزف بشرى للمواطنين حول تظلمات مخالفات البناء

طمأن أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، المواطنين حول التظلمات في قانون مخالفات البناء، مؤكدا أن الدولة تعمل في هذا الملف بكل قوة وسرعة.

الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد

عرضت قناة العربية تقريرا تناشد فيه منظمة الصحة العالمية، العالم لمواجهة الوباء القادم بتطوير أنظمتها الصحية بعدما كشف كورونا في كثير من الدول قصور في المستشفيات والاطقم والمعدات الصحية.

وزير النقل: ندرس تحويل سكك الحديد لـ "شركة نقل متعدد الوسائط"

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن المرحلة الأولى من تفعيل منظومة الإشارات الرقمية بطول 1800 كم لسكك الحديد، ينتهي عام 2040، وذلك بعد بناء أبراج بها غرف تحكم وشاشات تعمل بدون تدخل بشري؛ مما يتيح ارتفاع في عدد الركاب وزيادة في معدل نقل البضائع من 1% إلى 5%.

غلطة عمره .. رسالة نارية من مدرب رمضان صبحي

قال الكابتن أحمد يونس، مدرب الناشئين بالنادي الأهلي، إنه قام بتدريب رمضان صبحى لاعب الأهلى السابق و بيراميدز الحالي، لمدة عامين.

خلال شهر.. الإسكان تعلن خبرا سارا للمواطنين

أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم طرح 13 إعلانا للإسكان الاجتماعي، وخلال الفترة المقبلة سيتم طرح إعلانات أخرى.

وزير التعليم يزف بشرى سارة للأيتام وأبناء الشهداء

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة الجديدة ستكون في لجان بالمدارس بالرغم من أنها إلكترونية.





الاعتذار شيم الكبار.. شادي محمد: كهربا يحتاج إلى التركيز في كرة القدم.. فيديو

قال شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، إن محمود كهربا، لاعب كرة قدم كبير، ويحتاج إلى تركيز واهتمام بكرة القدم فقط.