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مستشار الرئيس للصحة: علينا التمسك بالإجراءات الاحترازية بقوة لمواجهة كورونا خلال الخريف والشتاء

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:21 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن فصلى الخريف والشتاء يشهدان انتشارًا للفيروسات التنفسية، مثل الأنفلونزا الموسمية التي تشهد انتشارا خلال هذه الفترة، موضحًا أنه يمكن أن يحدث خلط لدى المواطنين بين أعراض الإنفلونزا العادية وفيروس كورونا، وعليه؛ يجب أن نستمر بكل قوة في الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس الجديد، حتى نخرج من الجائحة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى، أن جائحة كورونا ما زالت موجودة إلى الآن، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الطبية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.

وعن عودة الدراسة، قال "تاج الدين"، إن وزير التربية والتعليم أعلن مجموعة عن الإجراءات الطبية مع بداية العام الدراسى الجديد، وذات الأمر سيتم اتباعه في الجامعات.

وأكد "تاج الدين"، أن فترة حضانة فيروس كورونا أطول من الفيروسات التنفسية الأخرى، وعليه فإن ما نراه من أعداد إيجابية أمس تعود إلى فترة أسبوعين ماضيين، أو أكثر.
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مستشار الرئيس للصحة: علينا التمسك بالإجراءات الاحترازية بقوة لمواجهة كورونا خلال الخريف والشتاء

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