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أخبار البلد

عودة الأنبا باخوميوس إلى مقر المطرانية بدمنهور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
نيافة الأنبا باخوميوس
نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة
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سامح سلام
أعلنت مطرانية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية عودة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية إلى مقر إقامته بالمطرانية بمدينة دمنهور اليوم.

وجاء في نص البيان الصادر اليوم عن مطرانية البحيرة، "نشكر إلهنا الصالح على سلامة وعودة أبينا المطران نيافة الأنبا باخوميوس إلى مقر إقامته بالمطرانية بدمنهور اليوم.

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وتابع قائلا، وإذ نشكر جميع الأحباء على جزيل محبتهم وسؤالهم الدائم، ننوه إلى أنه وفقا لتعليمات الفريق الطبي المعالج، سيتم منع الزيارات نهائيا خلال الفترة القادمة لحين اكتمال فترة التعافى، راجين صلواتكم.

كان  قداسة البابا تواضروس الثاني قد اختتم اليوم "لقاء الميديا الثاني" بمشاركة ممثلي مجلة الكرازة والقنوات القبطية الأربعة أغابي و C.T.V و ME sat وكوجي إلى جانب المركز الإعلامي، والذي استمر لمدة يومين.

وجاء اللقاء الذي عقد في قاعة اجتماعات المكتبة البابوية في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بعنوان "إعلام الكنيسة والعمل معًا". 

وطرحت خلاله عدة موضوعات تمثل قضايا جوهرية في إطار العلاقة الوثيقة بين وسائل الإعلام الحديثة والعمل الرعوي، والتي تشهد نموًا متزايدًا، من بينها موضوعات "كيف نقدم الكنيسة على السوشيال ميديا" ، "منصات السوشيال ميديا (إيجابيات وسلبيات).
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