مليان شجن.. نبيلة عبيد تسترجع ذكرياتها مع فيلم كشف المستور بفيديو

استرجعت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم "كشف المستور"، من خلال فيديو لأحد المشاهد به، نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتبت نبيلة عبيد معلقة على الفيديو: "فيلم كشف المستور قصة الكاتب الكبير وحيد حامد، اخراح المبدع عاطف الطيب، مشهد مليان شجن و حزن و حب... ناس كتيرة بتحب المشهد ده و انا اولهم.".





وشاركت نبيلة عبيد مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي.





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