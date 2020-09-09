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رياضة

بـ مكالمة فيديو.. محمد صلاح يوجه الدعم لـ سعد سمير

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:33 ص
محمد صلاح وسعد سمير
محمد صلاح وسعد سمير
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مصطفى كرم
نشر سعد سمير لاعب النادي الأهلي، عبر خاصية "استوري" حسابه على "إنستجرام"، صورة له، من محادثة مع محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وعلق سعد سمير على الصورة: "شكرًا على دعمك، وده مش جديد عليك، ودائمًا فخورين بك، وبتمنالك الأفضل".

واختتمت منافسات أطول مواسم  بطولة الدوري الإنجليزي .. موسم 2019-2020، والذي يطلق عليه موسم كورونا، بتتويج ليفربول بطلًا لبطولة الدوري الإنجليزي.

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وفاز ليفربول بلقب  بطولة الدوري الانجليزي لأول مرة منذ 30 عامًا، وحققه الفريق بعد قدوم محمد صلاح، الذى فاز  مع الفريق بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في ومع ذلك توجه  انتقادات كثيرة إلى محمد بخصوص أدائه هذا الموسم.

محمد صلاح كان موسمه أقل من سابقيه رقميًا، إلا أنه قدم موسمًا رائعًا كعادته، وكان سببًا من أسباب تتويج ليفربول باللقب الغائب منذ 3 عقود.
بـ مكالمة فيديو.. محمد صلاح يوجه الدعم لـ سعد سمير
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