شبح أسفل بطانية.. سيدة تراقب كلابها بكاميرا فوجدت ما لم تصدقه عينيها.. فيديو

التقطت سيدة، مقطع فيديو ، من كاميرا ، لكلبتها مع صغارها ، وهم يلعبون في "البطانية" الخاصة بهم ، ولكن المريب في الأمر أن البطانية كانت تتحرك ، على الرغم من عدم وجود شيء أسفلها .





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن السيدة لاحظت كلابها تلتف حول الغطاء ، تلعب مع خيال في مشهد غير مفهوم بالنسبة لها، وتساءلت: ماذا يحدث أسفل الغطاء على السرير الخاص بصغار الكلاب.





وقامت السيدة بتركيب كاميرات للمراقبة في الغرفة الخاصة بالكلاب، فوجدت الطامة الكبرى، و هو وجود خيال يتحرك أسفل الغطاء على سرير صغار الكلاب الذي تضعهم عليه كل يوم ، وهي متأكدة أنه لا يوجد اي شئ .





وشاركت السيدة بعض اللقطات الأخيرة على TikTok ، حيث سلطت الضوء على الحركات الغريبة للغطاء ، و يُظهر الفيديو كلبيها ينبحان على شيء ما ويمكن رؤيتهما يركضان عبر النافذة لمعرفة ما يحدث .





وعلَّق متابعوها عبر "تيك توك"، على الفيديو، أن ما يحدث غير طبيعي، وأن الذي يتحرك هي أشباح وليست مجرد خيالات .







