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منوعات

شبح أسفل بطانية.. سيدة تراقب كلابها بكاميرا فوجدت ما لم تصدقه عينيها.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:46 ص
صدى البلد
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مريم صليب
التقطت سيدة، مقطع فيديو، من كاميرا، لكلبتها مع صغارها، وهم يلعبون في "البطانية" الخاصة بهم، ولكن المريب في الأمر أن البطانية كانت تتحرك، على الرغم من عدم وجود شيء أسفلها . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن السيدة لاحظت كلابها تلتف حول الغطاء، تلعب مع خيال في مشهد غير مفهوم بالنسبة لها، وتساءلت: ماذا يحدث أسفل الغطاء على السرير الخاص بصغار الكلاب.

وقامت السيدة بتركيب كاميرات للمراقبة في الغرفة الخاصة بالكلاب، فوجدت الطامة الكبرى، و هو وجود خيال يتحرك أسفل الغطاء على سرير صغار الكلاب الذي تضعهم عليه كل يوم، وهي متأكدة أنه لا يوجد اي شئ . 

وشاركت السيدة بعض اللقطات الأخيرة على TikTok ، حيث سلطت الضوء على الحركات الغريبة للغطاء ، و يُظهر الفيديو كلبيها ينبحان على شيء ما ويمكن رؤيتهما يركضان عبر النافذة لمعرفة ما يحدث . 

وعلَّق متابعوها عبر "تيك توك"، على الفيديو، أن ما يحدث غير طبيعي، وأن الذي يتحرك هي أشباح وليست مجرد خيالات . 


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