الثانية خلال ساعات.. التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة حوثية باتجاه السعودية

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق فجر الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة)، أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية.





وأكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي بطريقة "متعمدة"؛ لاستهداف المدنيين بالمنطقة الجنوبية للمملكة.