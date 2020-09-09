الثانية خلال ساعات.. التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة حوثية باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
وتواصل ميليشيات الحوثي، محاولات الاعتداء على أراضي السعودية، في ظل ضربات قوية للتحالف كبلت الميليشيات خسائر فادحة.
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق فجر الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة)، أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية.
وأكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي بطريقة "متعمدة"؛ لاستهداف المدنيين بالمنطقة الجنوبية للمملكة.