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أخبار العالم

تطور خطير.. شركة أمريكية توقف تطوير لقاح كورونا بعد ظهور أعراض جانبية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:41 ص
شركة أمريكية توقف
شركة أمريكية توقف تطوير لقاح كورونا بعد ظهور أعراض جانبية
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سمر صالح
أعلنت شركة الأدوية العملاقة AstraZeneca Plc ، صباح اليوم الأربعاء، أنها ستتوقف عن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 في المرحلة الأخيرة من العملية، بعد إصابة أحد الذين خضعوا للقاح بمرض غير مفسر وفقًا لما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ويعتبر اللقاح، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد، أحد اللقاحات الرائدة في العالم لفرص تطوير لقاح للفيروس بحلول نهاية العام. 

وأوضحت الشركة أن التجارب توقفت للسماح بفحص شامل للقضية من قبل لجنة مستقلة. 

كما أشارت إلى أنها تعمل على تسريع الاختبار المعني لتقليل التأثير المحتمل على تقدم تطوير التجربة.

وقال مصدر مقرب من المصدر لصحيفة "نيويورك تايمز" إن أحد المشاركين في تجربة أجريت في المملكة المتحدة يعاني من متلازمة التهابية تصيب النخاع الشوكي وغالبًا ما تكون ناجمة عن عدوى. 

وقال التقرير إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المرض مرتبطًا بشكل مباشر بتجربة تطوير اللقاح.
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