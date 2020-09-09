لقيت الطبطبة.. جيهان خليل تحمّس جمهورها على إنستجرام

نشرت الفنانة

فيديوهات جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وظهرت جيهان في الفيديوهات على انغام بالبنط العريض وعلقت قائلة "قريبًا".





وجاءت التعليقات على الفيديوهات كالتالي:





- شكلك يجنن

- قمر

- هتعملي ايه ؟



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