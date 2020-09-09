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فن

لقيت الطبطبة.. جيهان خليل تحمّس جمهورها على إنستجرام

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:51 ص
جيهان خليل
جيهان خليل
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ندى فكري
نشرت الفنانة جيهان خليل فيديوهات جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وظهرت جيهان في الفيديوهات على انغام بالبنط العريض وعلقت قائلة "قريبًا". 

وجاءت التعليقات على الفيديوهات كالتالي:

- شكلك يجنن
- قمر 
- هتعملي ايه ؟

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يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم. 
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