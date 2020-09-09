AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

بمناسبة عيده الـ ٦٨.. وزير الزراعة: دور بارز لـ الفلاح المصري في تحقيق أمننا الغذائى.. ارتفاع كمية الصادرات الزراعية المصرية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:29 م
الفلاح المصري
الفلاح المصري
Advertisements
شيماء مجدى
  • وزير الزراعة:
  • معدن الفلاح المصري الاصيل قد تجلى في وقت المحن والشدائد والتي مر بها الوطن
  • الحكومة تحرص على توفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاح ودعمه وإرشاده بالنظم والممارسات الزراعية الحديثة
  • الصادرات الزراعية المصرية تغزو أسواق العالم


وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر في جميع أرجائها، بمناسبة العيد الـ ٦٨ للفلاح المصري.


وقال القصير إن الفلاح المصري له دور هام في تحقيق الأمن الغذائي المصري، والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن معدن الفلاح المصري الأصيل قد تجلى في وقت المحن والشدائد والتي مر بها الوطن، حيث لم يتخل أبدا عن دوره في الإنتاج على مر العصور، حتى في أوقات الحروب والثورات التي كان دائما في طليعتها.


وأضاف وزير الزراعة أن الفلاح المصري لم يتوقف عن العمل والإنتاج حتى في ظل أزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية بجميع دول العالم، الأمر الذي ترتب عليه عدم وقوع أزمة في توفير الغذاء، بل وارتفعت خلالها كمية الصادرات الزراعية المصرية، ونجحت في غزو أسواق مختلفة دول العالم.


وأكد أن الحكومة المصرية تقدر ما يبذله الفلاح المصري من جهود، وتضعه دائما نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له، ودعمه وإرشاده بالنظم والممارسات الزراعية الحديثة، ليواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد منظومة متكاملة للتخطيط تتطلب اتباع المزارعين لجميع الإرشادات والتوصيات التي تصدر عن الحكومة والوزارة.


وأوضح أن الوزارة تسخر جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري، وتقديم جميع أشكال الدعم له، لزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى معيشته.


جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه التهنئة إلى فلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، معربا عن تقديره لكل ما يقوم به المزارع المصري، لتحقيق التنمية المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصير: مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي .. و 1.6 مليار جنيه تمويل البتلو و 160 دولة تستقبل 305 سلع مصرية

برلمانية تطالب بضرورة تفعيل الحكومة للزراعة التعاقدية

مجلس الوزراء يهنئ فلاحي مصر بمناسبة عيدهم.. ويشكر القوات المسلحة على إنجاز «محور المحمودية»

مجلس الوزراء : الفلاح له دور مهم لتحقيق التنمية بالدولة المصرية

الوزراء: دور المزارع المصري اتضح خلال أزمة كورونا.. أبو صدام: كلمات مدبولي أدخلت السرور على قلوبنا.. و8 مطالب فى عيد الفلاح

بعد إشادة رئيس الوزراء.. الفلاحين تنتقد عدم إقامة احتفال لهم لمدة ٦ سنوات

ترشيحاتنا

فايلر يحسم الجدل حول ظهور كهربا في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

مصدر يحسم الجدل.. لوائح الفيفا تنتصر على خماسية الجبلاية والأولمبية

مش مهم الأعداد تزيد.. أستاذ أوبئة عن فيروس كورونا: محدش عارف

بعد إصابة الفنان جمال يوسف.. تعرف على أعراض الإصابة بسرطان البلعوم

الحكومة: تخصيص 250 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة في 70 قرية

أفضل طريقة لإزالة الكرش للنساء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب رمال شاطئ إيطالي.. معاقبة سائح بدفع غرامة باهظة قدرها ألف يورو.. اعرف القصة

أنيقة كالعادة.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

بمكياج جذاب.. نسرين طافش تستعرض جمالها على الانستجرام