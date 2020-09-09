بمناسبة عيده الـ ٦٨.. وزير الزراعة: دور بارز لـ الفلاح المصري في تحقيق أمننا الغذائى.. ارتفاع كمية الصادرات الزراعية المصرية

وزير الزراعة:

معدن الفلاح المصري الاصيل قد تجلى في وقت المحن والشدائد والتي مر بها الوطن

الحكومة تحرص على توفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاح ودعمه وإرشاده بالنظم والممارسات الزراعية الحديثة

الصادرات الزراعية المصرية تغزو أسواق العالم







وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر في جميع أرجائها، بمناسبة العيد الـ ٦٨ للفلاح المصري.









وقال القصير إن الفلاح المصري له دور هام في تحقيق الأمن الغذائي المصري، والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن معدن الفلاح المصري الأصيل قد تجلى في وقت المحن والشدائد والتي مر بها الوطن، حيث لم يتخل أبدا عن دوره في الإنتاج على مر العصور، حتى في أوقات الحروب والثورات التي كان دائما في طليعتها.









وأضاف وزير الزراعة أن الفلاح المصري لم يتوقف عن العمل والإنتاج حتى في ظل أزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية بجميع دول العالم، الأمر الذي ترتب عليه عدم وقوع أزمة في توفير الغذاء، بل وارتفعت خلالها كمية الصادرات الزراعية المصرية، ونجحت في غزو أسواق مختلفة دول العالم.









وأكد أن الحكومة المصرية تقدر ما يبذله الفلاح المصري من جهود، وتضعه دائما نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له، ودعمه وإرشاده بالنظم والممارسات الزراعية الحديثة، ليواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد منظومة متكاملة للتخطيط تتطلب اتباع المزارعين لجميع الإرشادات والتوصيات التي تصدر عن الحكومة والوزارة.









وأوضح أن الوزارة تسخر جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري، وتقديم جميع أشكال الدعم له، لزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى معيشته.









جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه التهنئة إلى فلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، معربا عن تقديره لكل ما يقوم به المزارع المصري، لتحقيق التنمية المصرية.