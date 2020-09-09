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اقتصاد

رئيس تنمية التجارة يكشف آلية تداول السلع إلكترونيا من خلال البورصة السلعية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:35 ص
البورصة السلعية
البورصة السلعية
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محمد صبيح
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية  المصرية: إن  الغرض من الشركة  هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة "القابلة للتخزين"  وكذلك  إدارة المخازن وتجهيزها وأيضا  التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة؛ إضافة إلى  إنشاء وإدارة صوامع الغلال  وغرف التبريد "الثلاجات " الخاصة بحفظ السلع  .

وأضاف "عشماوى "  أن  البورصة السلعية  تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع " مزارع أو تاجر أو منتج " إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك


وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن البورصة السلعية يتنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات كما أنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الاساسيةً بالبورصة السلعية مثل "القمح والزيت والسكر والارز" كمرحلة أولى في الربع الأول/الثاني من العام المقبل ‪2021 

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع  ، في اطار خطة الدولة  لتنمية التجارة الداخلية ،مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين علي منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين ،لافتا الى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.
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