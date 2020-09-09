AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مراكز تجميع الألبان ثروة..الإنتاج الحيواني تكشف سرا عن مشروع البتلو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:52 م
الانتاج الحيواني
الانتاج الحيواني
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال المهندس محمد فوزي، مدير إدارة الإنتاج الحيواني، إن عيد الفلاح اصبح مرتبط  بالدعم التي تقدمه الدولة للفلاح من مشاريع قومية، منوها ان الفترة الماضية تم صرف 2 مليار و750 مليون لـ قرض البتلو، وتم تزويد دعم المشروع بـ 2 مليار أخرى.

وتابع أحمد جاد، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن هناك 735 مستفيد من مشروع البتلو على مستوى محافظة الدقهلية، بإجمالي صرف 110 ملايين جنيه، موضحًا أن الهدف الأساسي من المشروع القومي للبتلو هو الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة كميات اللحوم.

وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا مع الهيئة البيطرية بالمحافظة لعمل تحصينات للمواشي من الأمراض والأوبئة، لافتًا إلى أن هناك حملات كشف مستمرة دائما للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لمراكز تجميع الألبان لتوفير منتج صحي وأمن للمواطنين، وقامت بعمل قروض خاصة بالمراكز بفائدة 5% ومتناقصة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصير: مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي .. و 1.6 مليار جنيه تمويل البتلو و 160 دولة تستقبل 305 سلع مصرية

نائب وزير الزراعة: 30% حجم مساهمة الإنتاج الحيواني بـ الناتج الزراعي.. ونكتفي ذاتيا من الدواجن والبيض

يستفيد منها صغار المربين.. الزراعة: 37.5 مليون جنيه تمويلا جديدا لمشروع البتلو

تمويل جديد لمشروع البتلو.. نائب وزير الزراعة: مليار و688 مليون جنيه إجمالى التمويل.. ورئيس الثروة الحيوانية يعلن كيفية الاستفادة من المشروع

توزيع أرباح مشروع مزارع الإنتاج الحيوانى على 300 شاب من المستفيدين.. والقصير: تكليفات رئاسية بالاهتمام بالثروة الحيوانية.. والبنك الزراعى: ضخ مليار جنيه في مشروعات تسمين البتلو

بحضور القصير وجمعة وفاروق.. توزيع أرباح مشروع مزارع الإنتاج الحيوانى على 300 شاب من المستفيدين

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة يحيل ملف اختفاء كؤوس اتحاد الكرة للنيابة العامة

تحارب السعال والتهاب الحلق.. ملعقة سحرية قبل النوم لها 6 فوائد على الجسم

توجيهات الرئيس السيسي بشأن البناء العقاري ورقمنة الدولة تتصدر اهتمامات الصحف اليوم

تهديد خطير يواجه الأمن القومي وبحاجة لردع.. وزير الخارجية يحذر من تدخلات تركيا في شؤون العرب

هل يجوز إعطاء ابني المتعثر ماديا من مال الزكاة؟ أمين الفتوى يجيب

قرار عاجل من الكاف بشأن مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

قرار عاجل من الكاف بشأن مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الحكومة: تخصيص 250 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة في 70 قرية

مجلس الوزراء يوافق على إقامة منطقتين لوجيستيتين بالأقصر والشرقية

بعد إحالة الملف للنيابة العامة.. تفاصيل جديدة فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا

بسبب فرجاني ساسي.. شوبير يطالب بتطبيق الإيقاف والتجميد|شاهد

توجيهات الرئيس السيسي بشأن البناء العقاري ورقمنة الدولة تتصدر اهتمامات الصحف اليوم

محمد العاصي: عرضت إيفونا على الأهلي بـ 400 ألف دولار فقط .. وتعاقدوا معه بـ 2 مليون دولار.. فيديو

الصحة الكويتية تدرس منع دخول وافدي الدول المحظورة عبر (الترانزيت)

تحارب السعال والتهاب الحلق.. ملعقة سحرية قبل النوم لها 6 فوائد على الجسم

شاهد.. شوبير يكشف عن مفاجآت فى قضية غرق طفل في نادي الزمالك

اتمسكوا في عربية.. سقوط ٤ سيدات يروجن للدعارة في صفحة على فيسبوك

الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء وجنوب الصعيد غدا.. والقاهرة تسجل 35

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب رمال شاطئ إيطالي.. معاقبة سائح بدفع غرامة باهظة قدرها ألف يورو.. اعرف القصة

أنيقة كالعادة.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

بمكياج جذاب.. نسرين طافش تستعرض جمالها على الانستجرام