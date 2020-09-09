مراكز تجميع الألبان ثروة..الإنتاج الحيواني تكشف سرا عن مشروع البتلو

قال المهندس محمد فوزي، مدير إدارة الإنتاج الحيواني، إن عيد الفلاح اصبح مرتبط بالدعم التي تقدمه الدولة للفلاح من مشاريع قومية، منوها ان الفترة الماضية تم صرف 2 مليار و750 مليون لـ قرض البتلو، وتم تزويد دعم المشروع بـ 2 مليار أخرى.





وتابع أحمد جاد، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن هناك 735 مستفيد من مشروع البتلو على مستوى محافظة الدقهلية، بإجمالي صرف 110 ملايين جنيه، موضحًا أن الهدف الأساسي من المشروع القومي للبتلو هو الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة كميات اللحوم.





وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا مع الهيئة البيطرية بالمحافظة لعمل تحصينات للمواشي من الأمراض والأوبئة، لافتًا إلى أن هناك حملات كشف مستمرة دائما للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات.





وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لمراكز تجميع الألبان لتوفير منتج صحي وأمن للمواطنين، وقامت بعمل قروض خاصة بالمراكز بفائدة 5% ومتناقصة.



