على أحدث طراز.. محافظ الإسكندرية يفتتح مركز محرم بك التمويني المطور

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يرافقه المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية مركز خدمات محرم بك بمنطقة غيط الصعيدى والذى ضم عدد ٣ مكاتب تموين هم محرم بك ١ و محرم بك ٢ و العطارين، ويدار إلكترونيا بالحواسب الآلية مفعل عليها سيستم لتنفيذ طلبات السادة المواطنين التموينية.









وتفقد الشريف مركز الخدمات المطورة الذى يتكون من عدد ٨ شبابيك على كل شباك موظف يدير التعامل مع المواطنين بالحاسب الآلى و الذى يستغرق زمن لا يزيد عن العشر دقائق لتلقى الخدمة.









ويزود المركز بنظام النداء الآلى المتبع العمل به بالبنوك حيث يحصل المواطن على رقم للتعامل به على شباك من قبل موظف الاستقبال، والمركز مزود بكراسى جلد لانتظار المواطنين لادوارهم بدلا من الطوابير و الازدحام، بالإضافة إلى مراوح وثلاجات للمياه وحمام وبوفيه.









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ويتميز المركز بوجود لافتات استرشادية للمستندات المطلوبة لكل خدمة كما تم تزويد المركز بالكاميرات.









وقد أبدى الشريف إعجابه بمستوى وإمكانيات المركز التى تتواكب مع تطبيق التحول الرقمي، واستمع إلى شرح مفصل من المحاسب محمد سعد الله لمراحل تقديم الخدمة للمواطن منذ دخوله المركز حتى خروجه بعد انتهاء تقديم الخدمة.





كما التقى المحافظ بالعديد من المواطنين وأجرى حوارات معهم و استقصاء آرائهم حول تطوير مكاتب التموين و تحويلها إلى مراكز مطورة و قد أبدى السادة المواطنين سعادتهم البالغة لهذا التطوير و الذى وفر المجهود والوقت.





كما أعرب سعد الله عن شكره للدكتور علي المصليحي، وزير التموين، على دعمه المستمر لمديرية تموين الإسكندرية وعلى ما قدمه من فكر و دعم لهذا الملف الهام الذى ساهم على حل مشاكل مكاتب التموين بالإسكندرية و اخرج هذا المظهر الحضارى الذى يليق بالمواطن السكندري.





جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية فازت بنصيب الأسد فى المرحلة الأولى لتطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز خدمات مطورة ضمن خطة الدولة فى التحول الرقمى لتواكب عمليات الإصلاح الإدارى والاقتصادى التى تحدث فى مصر.





حيث تم إنشاء ٧ مراكز مطورة بأنحاء الإسكندرية و هى كالتالي مركز السيوف المطور و الذى ضم مكتبين تموينيين هما رمل٢ و رمل ٣، ومركز حى شرق و الذي ضم مكتبين رمل ١ و سيدى جابر ، ومركز حى غرب و الذى ضم عدد ٤مكاتب تموينية فى تجربة فريدة من نوعها و هم مينا البصل ١ و مينا البصل ٢و كرموز و غيط العنب، ومركز حى العجمى و ضم مكتب الدخيلة، ومركز ابو قير و ضم مكتب ابو قير، ومركز طوسون و ضم مكتب طوسون، ومركز محرم بك و ضم عدد ٣ مكاتب محرم بك ١ و محرم بك ٢ و العطارين، وجميع هذه المراكز تعمل الكترونيا بالحواسب الآلية التى عليها نظام مطور.





ويتم تشغيل هذه المراكز بالشباب حاملى الماجستير وكذلك ببعض ذو الخبرة بعد اجتيازهم لمقابلات شخصية وكذلك تدريبهم على السيستم الجديد والتدريب على فن التعامل مع الجماهير من قبل الوزارة التى وقعت بروتوكول مع جامعة القاهرة لذلك التدريب.





حضر فعاليات الافتتاح قيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية الأستاذ سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية والمهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى المديرية والأستاذ طه زيتون مدير إدارة تموين وسط، والعميد سامح مدير إدارة شرطة التموين، واللواء علاء يوسف رئيس حى وسط.







