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محافظات

ضبط 16 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالإسكندرية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:54 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أ ش أ
تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية خلال حملاتهم على مختلف دوائر المحافظة لمكافحة جرائم الغش التجاري، من ضبط 16 ألفا و161 قطعة وعبوة مستلزمات طبية بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة للمستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المنتزه أول شرق الإسكندرية.

وكانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث التموين عن حيازة المدير المسئول عن مخزن لمستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وعرضها للبيع معرضا حياة المواطنين للخطر ومحققا مكاسب مالية غير مشروعة.

بعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات تم مداهمة المخزن وضبط 16 ألفا و161 قطعة "قفاز طبى وقسطرة وجيل طبي ولاصق طبي " مجهولة المصدر ومنتهية تاريخ الصلاحية.

تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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