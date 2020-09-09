مكرم: نجحنا في الوصول إلى ٣ ملايين مواطن بـ 3 محافظات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ما تم من جهود في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.









وأوضحت وزيرة الهجرة أن محاور تنفيذ المبادرة بالمحافظات شملت عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، وكذلك الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات "طرق الأبواب"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، نجحت في الوصول إلى ٣ ملايين مواطن في 3 محافظات، وكذلك تدريب وتأهيل وتثقيف أكثر من ١٠٠٠ شاب من الجنسين في 8 مراكز بمحافظة الغربية، بالتعاون مع برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الـ TVET.









وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" لم يتوقف خلال انتشار جائحة كورونا، وتم التعامل مع هذه المرحلة وفق طبيعتها وما تتطلبه من أدوات مع مراعاة ضرورة الحفاظ على تحقيق أفضل النتائج، مشيرة إلى قيام فريق عمل وزارة الهجرة بمواصلة التعاون مع برنامج الغذاء العالمي بمصر ووزارة التربية والتعليم، لتقديم دورات توعية وتثقيف لعدد من الميسرات في المدارس المجتمعية بمحافظات قنا، والأقصر، وأسيوط، ومرسى مطروح عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتستهدف 5000 أسرة بهذه المحافظات.









كذلك تم الإعداد لإطلاق مشروع تأهيل الشباب للعمل بالوظائف الإلكترونية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بمصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ويستهدف بالمرحلة الأولى 1000 شاب يتم تدريبهم عن بعد، للعمل في مجال التسويق والبيع الإلكتروني وخدمة العملاء وكذلك ريادة الأعمال بذلك القطاع في ضوء تغيرات سوق العمل والاستجابة لتداعيات أزمة فيروس كورونا، ومن المخطط توسيع نطاق المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية.









في السياق نفسه، أشارت وزيرة الهجرة للحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في إطار تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" لتلعب دورا بديلا عن الزيارات الميدانية، التي توقفت نظرا لتفشي جائحة كورونا في تلك الفترة، حيث أنتجت الوزارة أغنية رسمية للمبادرة، بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية والقوات البحرية المصرية ووزارة الداخلية، حققت مشاهدة تجاوزت ٢٠ مليونا خلال شهر، كما تم تصوير 5 أفلام قصيرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالجهود التي تبذلها الدولة سيتم إذاعتها، بجانب إطلاق صفحات بعنوان "المبادرة الرئاسية.. مراكب النجاة" على مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت لما يزيد على ١٠ ملايين مستخدم ومتابع، مع إعداد مطبوعات عينية دعائية بإجمالي 5000 مطبوعة خاصة بالمبادرة.







