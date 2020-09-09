محمد الكورانى يشيد بدور الأزهر فى حماية سيناء من مخاطر السيول

وجه النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب تحية قلبية للعالم الجليل والكبير فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف والمشرف على بيت الزكاة والصدقات المصرى على موافقته لتمويل دراسة لامكانية الاستفادة من مياه السيول بالمحافظة باستخدامها فى الرى والزراعة والاستخدامات الأخرى وضمان حماية المدن خاصة العريش العاصمة والحسنة ونخل بوسط سيناء من مخاطر السيول حيث تم ايفاد لجنة من بيت الزكاة والصدقات المصرى إلى منطقة وسط سيناء لدراسة إمكانية الاستفادة من مياه السيول وتلافى مخاطرها على المحافظة وذلك طبقا لتصريحات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





وقال "الكورانى" فى بيان له اصدره اليوم ان فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دائما يضرب المثل والقدوة فى مثل هذه القضايا المجتمعية المهمة ، موجها كل الشكر والتقدير لفضيلته على هذه المبادرة الرائعة لحماية اهالى وجماهير محافظة شمال سيناء هؤلاء الابطال البواسل الذين يستحقون كل الدعم والمساندة لدورهم التاريخى فى مساندة ودعم الدولة المصرية بقيادتها وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وجميع مؤسساتها فى الحفاظ على امن واستقرار ارض الفيروز.





وكان محافظ شمال سيناء قد أكد أنه تم التنسيق مع وزارة الرى وتكليف معهد الموارد المائية فى العريش باعداد دراسة علمية تتضمن حصر احتياجات مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء من الخزانات والآبار والسدود لأعمال التنمية ، والحماية من مخاطر السيول بنطاق محافظة شمال سيناء.





وأعلن المهندس محمد عبد المنعم، مدير معهد بحوث الموارد المائية، أن فريقا من معهد الموارد المائية قام بزيارة منطقة وسط سيناء ، على الطبيعة واعداد الدراسة الخاصة بتعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار الغزيرة وتلافى مخاطرها على المنشآت .. فضلا عن حماية المدن والقرى والتجمعات والطرق وباقى مرافق الخدمات من أية أخطار وتتضمن الدراسة: انشاء بحيرة صناعية وأحواض تهدئة لمياه السيول والأمطار الغزيرة فى تجمع أولاد على التابع لقرية المقضبة مركز الحسنة على وادى العريش، انشاء سد تحويلى بتجمع العين التابع لقرية القسيمة بالحسنة (سد الجديرات).