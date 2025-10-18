قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مي الصابغ: اعتراض أول شاحنة مساعدات كبّد الهلال الأحمر المصري خسائر كبيرة

المساعدات
المساعدات
محمد البدوي

قالت مي الصابغ، مسؤولة الإعلام في اتحاد الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي، إن هناك إجراءات واضحة تحدد المواد المسموح بإدخالها إلى قطاع غزة ضمن قوافل المساعدات الإنسانية، إلا أن الاعتراض الذي واجه أول شاحنة مساعدات تسبب في خسائر كبيرة للهلال الأحمر المصري، نتيجة توقف القافلة لفترات طويلة، وتجاوزها مواعيد التفتيش، مما أدى إلى أضرار في بعض المحتويات.

وأشارت خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تسيير شاحنات المساعدات في مثل هذه الظروف المعقدة هو تحدٍّ كبير بحد ذاته، حيث يتطلب تنسيقًا دقيقًا وجهودًا ميدانية مكثفة، وأن الهلال الأحمر المصري يتحمّل أعباء ضخمة على الأرض لضمان وصول المساعدات، رغم ما يتعرض له من تأخير ومشاكل لوجستية.

 الدمار الواسع في قطاع غزة

كما أشارت إلى أن الدمار الواسع في قطاع غزة، خاصة في الطرقات والبنية التحتية شمالًا وجنوبًا، يُعد من أبرز التحديات التي تواجه فرق الإغاثة فالركام المتناثر والطرق المدمرة تعيق حركة الشاحنات وتزيد من صعوبة إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، مؤكدة أن الوضع الإنساني في غزة يتطلب تعاونًا دوليًا عاجلًا وتسهيلات فعلية على الأرض.

