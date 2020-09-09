شاهد.. تراجع أسعار الذهب والفضة خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء بقيمة 5 جنيهات، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 842 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر الذهب من 1939 إلي 1927 دولارا.

ورصدت عدسة صدي البلد، اسعار الذهب والفضة بسوق الصاغة، بشارع المعز ، حيث قال عماد فايق تاجر ذهب : "ارتفع سعر الذهب خلال الفترة الحالية بصورة جنونية حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الي 725 جنيها وعيار 21 الي 845 جنيها وذا السعر بعد الانخفاض الاخير .

واوضح فايق، ان حركة البيع والشراء ضعيفة الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا ، واقتراب دخول الدراسة ، مشيرا الي ان الشبكة الان اصبحت دبلة ومحبس فقط بسبب ارتفاع اسعار الذهب ، وبسبب ارتفاع اسعار الذهب تم تصنيع دبلة فقط وتبداء من جرام واحد حتي 8 جرام .

وتابع هاني واصف تاجر فضة بسوق المعز ، أن اسعار الفضة الخام عيار 999 هو 13 جنيها للجرام ، موضحا ان اسباب ارتفاع اسعار الفضة وانخفاضها الفترة الحالية ، هو بسبب استخدام الفضة في الصناعات مثل صناعة البطاريات ومحطات الطاقة الشمسية واجهزة الكمبيوتر، بالاضافة الي استخدام النانوا سيلفر في بعض انواع العلاج .

واشار واصف ، إلى أن بعض المستثمرين اتجهوا الي شراء الفضة والاحتفاظ بها لفترة بسيطة ثم اعادة بيعها مرة اخري لان الفضة الفترة الحالية بترتفع بشكل كبير مقارنة بالفترات السابقة موضحا ان سعر الفضة المصري تبداء من 14 جنيها الي 18 جنيها والفضة الايطالي من 25 جنيها الي 27.5 جنيها في الجملة.