محافظ أسيوط يناقش مع البنك الزراعي تنفيذ مشروعات صغار المزارعين والري الحديث

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه اليوم، الأربعاء، علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري الرئيسي، والوفد المرافق له لبحث سبل تنفيذ مشروعات لصغار المزارعين والشباب في الاستثمار الزراعي وتطوير مشروعات الثروة الحيوانية بالمحافظة ودعم مشروعات قطاع الزراعة.









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حضر اللقاء المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، وسامي عبد الصادق، ومحمد إيهاب صلاح الدين، نائبي رئيس مجلس الإدارة، ومنتصر عبد الوهاب، رئيس قطاع منطقة شمال الصعيد بالبنك الزراعي المصري، وهاني مبروك، رئيس قطاع أسيوط، والمهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة، ومحمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والدكتور خالد بكرى، مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، وجمال طه، مدير عام العلاقات بالبنك الزراعي.





واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – سبل تفعيل التعاون مع البنك ومختلف القطاعات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ مشروعات تخدم صغار المزارعين والفلاحين والشباب، لافتًا إلى أهمية دعم وتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة ومشروعات الشاب باعتبار أن أسيوط من المحافظات الزراعية المتميزة والتى تضم جميع أوجه الأنشطة الزراعية والحيوانية المرتبطة بها.









وناقش سبل تفعيل التعاون بين البنك والمحافظة لتمويل المشروعات الصغيرة وفتح آفاق جديدة لتدريب الشباب في العمل بالمجال الزراعي وتربية الحيوانات والدواجن لخلق فرص عمل حقيقية لهم ولتحسين مستوى معيشتهم، فضلا عن وضع منظومة وبروتوكول عمل لربط برامج المشروعات مع المزارع البسيط والشباب الراغب في اقتحام مجال الاستثمار الزراعي ليصبح من صغار المستثمرين بعد تقديم جميع الضمانات والتسهيلات الممكنة للحد من حالات التعثر بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة لحياة أفضل.







