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تعليم

بتكلفة 52 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يفتتح مجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:31 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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نهلة الشربيني
افتتح الدكتور خالد عبدالعفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء، مجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة، عبر الفيديو كونفرانس.

ويضم المجمع ثلاثة طوابق بسعة 50 سرير عناية موزعة على النحو التالي: (15 سرير عناية متوسطة، و35 سرير عناية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعي)، وقد تم إنشاء المبنى بتكلفة إجمالية بلغت 52 مليون جنيه.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي عن المبنى من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والذي قدم شرحا عن المشروع، وأهميته لعلاج مرضى فيروس كورونا، وإدارته بواسطه فريق علمى من تخصصات مكافحة العدوى والعناية المركزة والأمراض الصدرية.

وأضاف أن المبنى له من المرونة الهندسية والتقنية ما يسمح باستخدامه كمبنى عزل للحالات الفيروسية، وذلك لتصميمه وفقا لأحدث المعايير القياسية لمكافحة العدوى، حيث يتم تجهيز المجمع بالكامل بحوائط PVC وفينيل الأرضيات وكافة الدهانات والخامات المستخدمة من مواد مضادة للبكتيريا.

ولفت إلى أنه سيتم ضم الأدوار المتبقية من المبنى ليصبح أكبر مجمع للعنايات المركزة فى المنطقة مساهمة من جامعة المنصورة فى حل مشكلة نقص أسرة العناية المركزة. 

وبدأت د. هبة الدجلة أستاذ العناية المركزة شرحا لامكانيات المبني من طرقة الدور الخامس بفتح الباب الإلكتروني ثم الدخول للغرفة شارحة نقاط تميز المبنى فى مكافحة العدوى.

واستعرض د. عمرو ياسين أستاذ العناية المركزة والتخدير تكامل الخدمة الطبية بين التخصصات المختلفة، موضحا تكامل المبنى مع تخصصات مكافحة العدوى والعناية المركزة والأمراض الصدرية والتجهيزات التي تم تجهيز المبنى بها على أعلى مستوى طبى للعنايات المركزة. 

من جانبه، أكد د. تامر الحديدي أستاذ الامراض الصدرية تميز المبنى في تقديم الخدمة الطبية لمرضى الكوفيد 19  من حيث اتباع البروتوكولات العلاجية المتبعة من وزارة التعليم العالي، وقدرة المبنى على التعامل مع كافة المضاعفات التي تحدث من المرض أو العلاج مع وجود منظار متعدد الأغراض.

وقدم الوزير الشكر لكل من ساهم في إنهاء هذا المبنى، مشيدًا  بالجهود التي تبذلها الجامعة  للمشاركة في رفع المعاناة عن المواطنين وعلاج مرضى كورونا.

حضر الافتتاح الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب بالجامعة، والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة بالجامعة، والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور الشعراوى كمال مدير مستشفى الجامعة، والدكتور خالد الطوخى نائب مدير المستشفى.
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