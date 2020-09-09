روسيا تصدر 32 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى المكسيك

أعلنت روسيا، إبرامها عقدًا يقضي بتصدير ملايين الجرع من لقاح (سبوتنيك V) المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى المكسيك.





وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن العقد المبرم بينه وشركة (Landsteiner Scientific) المكسيكية ينص على بيع 32 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد الفيروس التاجي.





وأوضح أنه من المتوقع أن تصل أولى دفعات اللقاح الروسي إلى المكسيك في نوفمبر القادم، في حال حصول الصفقة على موافقة الهيئات المختصة في هذه الدولة.





وسبق أن اتفق صندوق الاستثمارات المباشرة في أغسطس على بيع مليوني جرعة من لقاح (سبوتنيك V) إلى كازاخستان، مع إمكانية توسيع الصفقة إلى 5 ملايين جرعة.





وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم سجلت رسميا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد وشرعت في إنتاجه.