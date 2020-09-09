موسيقى الأفلام والدراما.. حفل جديد لأوركسترا وتريات بـ أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية مساء الأحد المقبل، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية حفلا فنيا لفرقة اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو أحمد عاطف ومن إخراج حازم طايل.





ويتضمن برنامج الحفل مجموعة رائعة من موسيقى الدراما ﻷعمال محمد عبد الوهاب..اندريا رايدر..فؤاد الظاهرى..على اسماعيل..عمار الشريعى و حسن أبو السعودو عمر خيرت. منها عمر الخيام.. بطل من ورق.. كراكون في الشارع.. .. ..عائلة زيزى..البخيل وانا.. غرام في الكرنك.. قضية عم احمد ..صاحبة الجلالة.. نصف ربيع الآخر.. ايام في الحلال.. هالة والداويش.. إمبراطورية م.. الحفيد..دعاء الكروان..غرام فى الكرنك..كراكون فى الشارع..بطل من ورق..امبراطورية م..شيش كباب لاسماعيل يس..الحفيد..فيها حاجة حلوة.





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كما تقدم الفرقة بعض مؤلفات المايسترو أحمد عاطف منها اسكندرية وأهل الرضا.





وأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعامى 2004..2005، حيث تولى إدارته د. جهاد داوود ثم تولت ادارته د.نفين المحمودي منذ عام 2008.



