روسيا تعلن توريد 32 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى المكسيك

أعلنت روسيا، عن إبرام عقدا يقضي بتورييد ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى المكسيك.





وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن العقد المبرم بينه مع Landsteiner Scientific المكسيكية ينص على توريد 32 مليون جرعة من اللقاح ضد كورونا.





ومن المتوقع أن تصل أولى دفعات اللقاح الروسي إلى المكسيك في نوفمبر المقبل، في حال حصول الصفقة على موافقة الهيئات المختصة في هذه الدولة.





وستعمل Landsteiner Scientific بصفة شريك لصندوق الاستثمارات المباشرة على توزيع اللقاح الروسي في المكسيك.





ويعد ذلك ثاني عقد تبرمه روسيا بشأن تصدير لقاحها ضد كورونا إلى الخارج.





وسبق أن اتفق صندوق الاستثمارات المباشرة في أغسطس على بيع مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك V" إلى كازاخستان، مع إمكانية توسيع الصفقة إلى خمسة ملايين جرعة.



