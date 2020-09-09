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أخبار العالم

التوتر في شرق المتوسط يهيمن على محادثات قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي‎

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:48 م
التوتر في شرق المتوسط
التوتر في شرق المتوسط
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سمر صالح
توقع مراقبون أن تهيمن الخلافات الحادة في شرق المتوسط على المحادثات خلال قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي، التي يترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدا الخميس، في جزيرة كورسيكا الفرنسية.

ومن المقرر أيلتقي قادة الدول السبع الأعضاء في مجموعة "ميد 7"  لساعات قليلة في فندق في منتجع بورتيتشيو الساحلي في خليج أجاكسيو، في محاولة لضبط استراتيجيتهم من أجل تجنب تفاقم الأزمة بين تركيا واليونان.

وسيناقش الرئيس الفرنسي هذا الملف مع رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وإسبانيا بيدرو سانشيز، واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والبرتغال أنطونيو كوستا، ومالطا روبرت أبيلا، والرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس.

وقال قصر الإليزيه الفرنسي إن "الهدف هو التقدم على طريق التوافق حول علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا، تحضيرا خصوصا للقمة الأوروبية في 24 و25 سبتمبر التي ستكرس لهذا الغرض في بروكسل".

وتجد اليونان وقبرص نفسيهما في خط المواجهة الأول مع تركيا، التي تطالب بحق استغلال النفط والغاز في منطقة بحرية، تؤكد أثينا أنها خاضعة لسيادتها.

وفي الأسابيع الأخيرة، قامت هذه الدول بعرض عضلات مع تصريحات قوية اللهجة ومناورات عسكرية وإرسال سفن إلى المنطقة.

وأبدت فرنسا بوضوح دعمها لليونان بنشرها سفنا حربية وطائرات مقاتلة في المنطقة، في مبادرة شجبها بقوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن باريس تدعو اليوم إلى توضيح في العلاقات مع تركيا التي تعتبرها "شريكا مهما ينبغي التمكن من العمل معه على أساس متين".

وقبل بدء القمة، سيجري إيمانويل ماكرون محادثات جانبية مع رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس، قد تشمل شراء أثينا لطائرات "رافال" فرنسية.
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