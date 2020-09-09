سعيد حساسين: تصريحات تاج الدين تتطلب التمسك بالإجراءات الاحترازية فى الخريف والشتاء

طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية من المصريين اعطاء اهمية كبيرة لتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية التى قال فيها إن فصلى الخريف والشتاء يشهدان انتشار للفيروسات التنفسية، مثل الإنفلونزا الموسمية التي تشهد انتشارا خلال هذه الفترة.





وتابع حساسيبن : مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية قال أنه يمكن أن يحدث خلط لدى المواطنين بين اعراض الإنفلونزا العادية وفيروس كورونا، وعليه يجب أن نستمر بكل قوة فى الإجراءات الأحترازية لمواجهة الفيروس الجديد حتى نخرج من الجائحة.





وقال " حساسين " فى بيان له اصدره اليوم، إنه يجب على جميع المصريين الالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة الحرص على ارتداء الكمامات بصفة عامة وداخل جميع وسائل النقل والأماكن المزدحمة بصفة خاصة والحرص على التباعد الاجتماعى خاصة أن جائحة كورونا مازالت موجودة إلى الآن، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الطبية والاحترازية، لمواجهة الفيروس.