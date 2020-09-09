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محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ ونائبه وعميد الطب يدلون بأصواتهم في انتخابات الشيوخ.. صور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:25 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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محمود زيدان
أدلى الدكتور عبالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم، بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ داخل لجنة مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات بمدينة كفر الشيخ.

وشارك الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في انتخابات مجلس الشيوخ، بالإدلاء بصوته داخل لجنة مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية بمدينة كفرالشيخ.

كما أدلى الدكتور محمد عبد العال عميد كلية الطب بصوته داخل لجنة مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات بمدينة كفر الشيخ.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ عقب الإدلاء بصوته أن طلاب الجامعة سيوجهون رسالة إيجابية للعالم بمشاركتهم في عملية التصويت وتوعية الناخبين استكمالا لمسيرة الإنجازات والتنمية التي بدأت ونجني ثمارها الآن،

وقال، رئيس جامعة كفرالشيخ، إن الصوت الانتخابى أمانة والمشاركة الإيجابية مطلوبة لدعم العملية الديمقراطية.

وأشاد دسوقي بمشاركة الشعب المصري في الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واصفا مشاركة المواطنين بالإيجابية والإسهام في بناء الوطن.

ودعا رئيس الجامعة جميع أطياف وفئات الشعب ‏المصري العظيم لضرورة المشاركة في جولة الإعادة للإنتخابات مجلس الشيوخ وممارسة حقهم الانتخابي الحالي لاستكمال الحياة النيابية والمضى في مسيرة التنمية والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع وميادين العمل تحت رعاية وتوجيه القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وناشد رئيس الجامعة المواطنين عدم الإلتفات إلى دعوات التيارات الإرهابية الهدامة بعدم المشاركة في الإنتخابات، كما ناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة بشأن فيروس كورونا، خلال فترة التصويت للمحافظة على الصحة العامة.

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