بمشاركة رئيس البنك الزراعي المصري.. المحافظ يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بأسيوط

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم "الأربعاء"، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بحضور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري الرئيسي والوفد المرافق له وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الزراعي المصري لإقامة مشروعات جديدة لصغار المستثمرين والمزارعين.









كما بحث الاجتماع تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمحافظة والعمل على تنمية تلك المناطق وتطويرها والنهوض بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتنمية الصعيد والذي توليه الدولة اهتمامًا خاصًا بتشجيع المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات وما يترتب عليه من توفير فرص عمل جديدة وتنمية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة تنفيذًا لبرامج تنمية الصعيد.









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وشارك في الاجتماع المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة وسامي عبدالصادق ومحمد ايهاب صلاح الدين نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط ووكلاء وزارات الاسكان والزراعة والطب البيطري والتضامن الاجتماعي والتموين وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية وممثلو جمعية المستثمرين واتحاد المستثمرين وممثلو الإسكان والبيئة وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي ومديرو المناطق الصناعية.









واستعرض الاجتماع بعض المشروعات التي يدعمها البنك الزراعي المصري وسبل تمويل المشروعات الصغيرة للمزارعين والشباب.









كما استمع المحافظ إلى بعض مقترحات وأفكار المستثمرين وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية. كما وجه المحافظ مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتشغيل محطات الصرف الصحي بتلك المناطق بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن وتذليل كافة العقبات لنهو الأعمال الجاري تنفيذها بالتنسيق مع مجلس إدارة المناطق الصناعية والمستثمرين.









وأشار اللواء عصام سعد إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتوصيل المرافق والخدمات التي تحتاجها المناطق الصناعية بالتنسيق مع المستثمرين وكافة الجهات المعنية لافتًا إلى أهمية تشجيع الاستثمارات والاستفادة من المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .







