AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم تستعد لعقد امتحان "دور ثالث" لطلاب الثانوية العامة 2020 .. تفاصيل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:41 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن الوزارة بصدد الإعداد والتجهيز لعقد امتحان اخر غير امتحان الدور الثاني ، لطلاب الثانوية العامة الذين تعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول سواء بسبب فيروس كورونا او لأي سبب قهري اخر ، وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين على الأكثر كفرصة ثانية.


وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحانات (الدور الثاني) لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة.
 
وبلغ عدد المتقدمين للدور الثاني 112279 طالبا/طالبة، وحضر منهم 111500 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 103700 طالب/طالبة بنسبة 93%.
 
وبلغت نسبة النجاح العامة للثانوية العام هذا العام (دور أول + دور ثاني) 98.6%، علمًا بأن نسبة النجاح العام الماضي كانت 98.3%.
 
وأعلنت الوزارة عن فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتائج امتحانات الدور الثاني، اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020 وحتى يوم الخميس 17 سبتمبر 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بمقرات لجان النظام والمراقبة وفقًا لضوابط الاطلاع التي تمت في الدور الأول وذلك للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية والطلاب الراسبين فقط، أما الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني لايستفيد من تظلمه.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 سترضي المجتهدين.. والتصحيح يتم بدقة أكثر هذا العام

نتيجة الثانوية العامة 2020.. انتهاء التصحيح في الكنترولات الثلاثاء.. إعلانها رسميا بعد العيد.. إتاحة إمكانية الاستعلام عنها برقم الجلوس على موقع الوزارة.. ونسبة النجاح أعلى من العام الماضي

انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 22 أغسطس.. استمرار إجراءات مكافحة الكورونا والغش في اللجان.. أصحاب الأعذار المرضية سيمتحنون بالدرجة الكاملة والراسبون في مادة أو اثنين بالنصف فقط

انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غدا.. 110900 طالب يمتحنون في 351 لجنة سير.. بدء الامتحان 10 صباحا.. والتدخين والموبايل ممنوع في اللجان.. وإجراءات احترازية لمكافحة انتشار كورونا

الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020

انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. الطلاب يمتحنون اللغة العربية وسط إجراءات احترازية لمكافحة كورونا.. والتعليم تضبط نشرة الأسئلة على السوشيال ميديا بعد 30 دقيقة من توزيعها في اللجان

ترشيحاتنا

أجابي ضمن 3 أجانب راحلين عن النادي الأهلي

قرار أردني هام بشأن الخدمة العسكرية في البلاد

تخفيض أسعار التصالح في كافة أحياء القاهرة .. تعرف عليها

رئيس الوزراء: لن يتم السماح ببيع الشقق العشوائية دون تقديم شهادة التصالح

امضي يا أشول.. الكاحول شريك بالفقر لمافيا المباني المخالفة

توصية عاجلة من لجنة الأندية بـ الكاف بشأن مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«دبلة الخطوبة» و«يخمس».. 10 مصطلحات عامية دارجة يرجع أصلها إلى زمن الفراعنة

أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل

للمرة الأولى.. رانج روفر تنتج أول سيارة دفع رباعى كهربائية.. صور