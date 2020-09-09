أول تعليق بحريني علي استهداف نائب رئيس أفغانستان

أصدرت وزارة خارجية مملكة البحرين إدانة للهجوم الإرهابي الذي استهدف نائب رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.





وأكدت الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم تضامن مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان الإسلامية فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب في أراضيها.





كما أعربت وزارة الخارجية عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



