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فن

حادث انقلاب سيارة .. محمود عبد المغنى لـ جمهوره: محدش بيمثلها بالساهل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان محمود عبد المغنى صورة لها من مسلسل " شارع 9 "  عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . 

وظهر محمود عبد المغنى فى الصورة بعد تعرض سيارة للانقلاب وهو بداخلها، وعلق على الصورة قائلا: " محدش بيمثلها بالساهل  ... شارع 9 قريبا ". 

يذكر أن آخر أعمال النجم محمود عبد المغني مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل سلطانة المعز. 

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي. 

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كما شارك في العمل ومحمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير. 
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