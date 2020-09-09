اهتمام إعلامي وفني بـ انفراد برنامج صباح البلد ولقائه مع الفنان جمال يوسف

أبرزت وسائل الإعلام المصرية والعربية الانفراد الذى قام به برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ، حيث انفرد الموقع اليوم بأول ظهور للفنان جمال يوسف المريض بسرطان البلعوم ، وأجرت معه الإعلامية لميس سلامة المذيعة بالبرنامج حوارًا مؤثرا ، تناولته مختلف وسائل الإعلام المصرية والعربية.









كما انهالت الاتصالات الهاتفية على الفنان عقب إجرائه الحوار مع البرنامج من قبل زملائه الفنانين من أجل الاطمئنان عليه وعلى صحته ، كما تلقى البرنامج العديد من الاتصالات التى تسعى للوصول إلى الفنان من أجل الاطمئنان على صحته .







