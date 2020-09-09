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محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح أبوابها طوال أيام الأسبوع لإنهاء إجراءات التصالح

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:37 م
مهندس هشام سعودي
مهندس هشام سعودي
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أحمد بسيوني
أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، والمهندس الاستشارى السيد حسن رئيس لجنة ممارسة ومزاولة المهنة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، عن فتح أبوابها طوال ايام الاسبوع بدءا من السبت المقبل لاستقبال المهندسين الاستشاريين لإنهاء إجراءات التصالح  وذلك تسهيلا على المهندسين الاستشاريين المقيدين بالنقابة.

وقال الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن النقابة تفتح أبوابها لاستقبال المهندسين الاستشاريين فى إطار دور النقابة لدعم الدولة فى ملف التصالح.

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وأضاف أن النقابة حريصة للغاية على مواكبة القرارات الصادرة بشان قانون التصالح قبل انتهاء المدة المحددة من مجلس الوزراء بتاريخ 30 سبتمبر الجارى وتخفيف العبء على المهندسين الاستشاريين.

وقال المهندس السيد حسن رئيس لجنة ممارسة ومزاولة المهنة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن النقابة تستقبل المهندسين الاستشاريين لإنهاء ملفات وتقارير السلامة الإنشائية طوال ايام الاسبوع بما فيها العطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثامنة مساءً وذلك تيسيرا على المهندسين لسرعة إنهاء ملفاتهم وتقاريرهم بصورة سريعة تواكب قرارات الدولة لإنهاء كافة الإجراءات لقانون التصالح.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي فى إطار دور نقابة المهندسين الوطنى لدعم الدولة فى ملف قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019  وتسهيلا على المهندسين وخدمتهم فى هذا الملف.
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