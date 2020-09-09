طارق عامر: 23 مليار دولار عوائد الاستثمارات في السندات الدولية وأوقفنا اقتراض المالية

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أوضح أن عددا من الدول من بينها " تركيا، روسيا، الأرجنتين، البرازيل، جنوب إفريقيا، إندونسيا، باكستان، الصين، الهند" لجأت لتخفيض سعر عملتها الوطنية، موضحا أن مصر لم تقم بذلك الاجراء نظرا لاستقرار وضعها الاقتصادي و تحسن ميزان المدفوعات لديها وهذا ما يؤكد قوة عملتها.





أشار إلي أن الجهاز المصرفي نجح في مواجهة الأسواق الموازية بعد تحرير أسعار الصرف الأجنبي و دخول مكاسب العملات للبنوك المصرية بعد أن كانت عوائده كانت خارجها.





أوضح أن جملة استيراد مصر سنويا تبلغ 76 مليار دولار و تراجعت مع تحرير اسعار الصرف، موضحا أن وزارة المالية قامت باقتراض 700 مليار جنيه من البنك المركزي المصري في عهد جماعة الإخوان للإنفاق علي رواتب العاملين بالدولة.





أضاف أن قرار تحرير أسعار الصرف الأجنبي جاءت لتصحيح المسار الاقتصادي والنقدي بالإضافة للذهاب لصندوق النقد الدولي وما تلاه من اجراء إصلاحات علي السياسات النقدية والمالية.





وذكر أن البنك المركزي أوقف اقتراض وزارة المالية منذ 2011 خصوصا وان ذلك الاقتراض كان بدون فائدة.