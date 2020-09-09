اعترف باستهانته من خطر كورونا .. صحفي أمريكي يفضح ترامب في كتاب جديد

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يريد التقليل علنًا من خطر فيروس كورونا حتى عندما حذره مستشاروه من مخاطر المرض، كما كتب الصحفي الاستقصائي بوب وودوارد في كتابه الجديد عن إدارة ترامب، حسبما ذكرت عدة وسائل إعلام الأربعاء.





وذكرت شبكة سي إن إن نقلا عن الرئيس الأمريكي: "كنت أرغب دائمًا في التقليل من شأنها" مضيفا "ما زلت أحب التقليل من شأنها، لأنني لا أريد أن أحدث حالة من الذعر".









وذكرت شبكة CNN الأمريكية، التي نشرت أيضًا تسجيلًا صوتيًا لمقابلة "وودورد" في 19 مارس مع الرئيس ترامب، أن كتاب وودوارد تفيد بأن ترامب أُبلغ قبل أسابيع من مقتل كوفيد 19 لأول مرة في الولايات المتحدة بأن الفيروس خطير ومعدٍ للغاية.





وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من إجراء تلك المقابلة، أكد ترامب أن الفيروس "سيختفي".

وقال ترامب في تصريحات علنية يوم 28 فبراير: "ذات يوم، إنها مثل المعجزة، ستختفي".

وكتب وودوارد في الكتاب أن مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، أخبر الرئيس الأمريكي في أواخر يناير أن فيروس كورونا "سيكون أكبر تهديد للأمن القومي تواجهه في فترة رئاستك"، وفقًا لتقرير منفصل من واشنطن.



