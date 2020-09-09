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فن

خطأ فادح في الحلقة الأخيرة من حكاية أمل حياتي.. شاهد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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آيه عاطف

اكتشف الناقد الفني عبد الله غلوش خطأ فادحا فى الحلقة الأخيرة من حكاية أمل حياتي ضمن مسلسل إلا أنا.


وكتب عبد الله غلوش:" حبيب دينا قاعد مع اختها، اختها بتقوله مش بحب البرتقال، شال البرتقال من قدامها وحط البيبسي بتاعه، فجأة دينا دخلت عليهم الكافيه، وفجأة البيبسي رجع تاني قدامه والبرتقال رجع تاني قدام اخت دينا، ده غير ان الطفاية اختفت هي كمان فجأة من ع الترابيزه".


حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع وبيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام.


والمسلسل من تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتستكمل هذه الحكاية باقي حكايات مسلسل الا انا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت.


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خطأ فادح في الحلقة الأخيرة من حكاية أمل حياتي.. شاهد
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