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حافظ أبو سعدة: أتوقع مشاركة النواب الحاليين بشكل كبير في انتخابات البرلمان المقبلة.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:02 م
أبو سعدة
أبو سعدة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، إن هناك بعض المرشحين قاموا بعمل دعاية انتخابية لهم أثناء جولة الاعادة في انتخابات مجلس الشيوخ  بالإضافة إلى محاولة التأثير علي الناخبين .

وأضاف ابو سعدة خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن هذه المخالفات التي قام بها بعض المرشحين قمنا برصدها وارسلناها الى اللجنة العليا للانتخابات .

وأوضح أبو سعدة ،: أنه يتوقع مشاركة النواب الحاليين بشكل كبير في انتخابات البرلمان المقبلة .

وتابع : أن البرلمان المنتهية فترته في أغسطس المنقضي، اتخذ إجراءات عنيفة بالنسبة للمواطن خصوصا ان البرلمان الحالي اختتم جلساته بقانون مخالفات البناء .

واستكمل : ان عضو مجلس النواب دوره تشريعي ورقابي وليس خدميا .

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