حافظ أبو سعدة: أتوقع مشاركة النواب الحاليين بشكل كبير في انتخابات البرلمان المقبلة.. فيديو

قال الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، إن هناك بعض المرشحين قاموا بعمل دعاية انتخابية لهم أثناء جولة الاعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بالإضافة إلى محاولة التأثير علي الناخبين .





وأضاف ابو سعدة خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن هذه المخالفات التي قام بها بعض المرشحين قمنا برصدها و ارسلناها الى اللجنة العليا للانتخابات .





سعدة ،: أنه يتوقع مشاركة النواب الحاليين بشكل كبير في انتخابات البرلمان المقبلة . وأوضح أبو





وتابع : أن البرلمان المنتهية فترته في أغسطس المنقضي، اتخذ إجراءات عنيفة بالنسبة للمواطن خصوصا ان البرلمان الحالي اختتم جلساته بقانون مخالفات البناء .





واستكمل : ان عضو مجلس النواب دوره تشريعي ورقابي وليس خدميا .



