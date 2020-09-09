متحدث الوزراء: لا تصالح في البناء المخالف على أراضي الدولة أو حرم نهر النيل

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن من يدفع طلب جدية التصالح يمكنه تقسيط باقى المبلغ على مدار 3 سنوات بدون فوائد.





وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن بعض المحافظات اعادت النظر مرة أخري فى تقنين سعر المتر المخالف.





وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن لجان التصالح تحدد اسعار المتر للتصالح فى مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه لا تصالح فى حالات البناء المخالف على اراضي الدولة أو حرم نهر النيل.





وأوضح المستشار نادر سعد، أن مالك الوحدة ، يمكنه تقديم طلب تصالح ، دون انتظار باقى سكان العقار ، والقانون سيطبق على المخالفين.



