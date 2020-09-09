طائرة عسكرية أمريكية تتخفى من الرادار برمز ماليزي للتجسس على الصين

في وقت مبكر من صباح الأربعاء،





وسرعان ما لاحظ باحثون في مركز أبحاث صيني أن الطائرة الأمريكية استبدلت في مواقع تتبع الطائرات بطائرة ماليزية غامضة، حلقت بعد ذلك في مدار لمدة ست ساعات فوق البحر الأصفر قبل أن تطير إلى أوكيناوا.





في ثالث حادث من نوعه خلال أسبوع، تم ضبط طائرة تجسس أمريكية وهي تقوم بتغيير رمز جهاز الإرسال الخاص بها إلى طائرة مدنية للتنكر والتجسس على الصين - وهذه المرة تختلس النظر في اختبار صاروخ صيني في البحر الأصفر.





ووفقًا لمبادرة الفحص ببحر الصين الجنوبي (SCSPI)، وهي مؤسسة فكرية مرتبطة بجامعة بكين الصينية، فإن سلوك الطائرة مطابق لسلوك طائرة التجسس الأمريكية RC-135S Cobra Ball التي تم إرسالها لمشاهدة اختبارات صاروخ جيش التحرير الشعبي في بحر "بوهاي" في ذلك اليوم، كوبرا بول طائرة الاستخبارات المتخصصة مزودة بمعدات لجمع البيانات حول اختبارات الصواريخ الباليستية.

وأغلقت إدارة السلامة البحرية الصينية عدة أجزاء من البحر الأصفر لإجراء تدريبات عسكرية على مدار الأسابيع القليلة الماضية ، بما في ذلك التدريبات بالذخيرة الحية يومي الثلاثاء والأربعاء ، وفقًا لما ذكرته صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية.

وتمكن القمر الصناعي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية سينتينال من التقاط صورة لمدمرة الصين الوحيدة من النوع 055، نانتشانج ، وهي تطلق صاروخًا أثناء تدريبات قبالة شبه جزيرة لياودونج.

أقلعت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز RC-135S Cobra Ball،من قاعدة كادينا الجوية في جزيرة أوكيناوا اليابانية متجهة إلى البحر الأصفر.