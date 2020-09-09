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محافظات

رئيس مدينة مطروح: تحويل الكهرباء بمنطقة الكيلو 3 من هوائي لكابلات أرضية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:35 م
تحويل الكهرباء بمنطقة
تحويل الكهرباء بمنطقة الكيلو 3 من هوائي لارضي
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ايمن محمود
أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح عن تحويل الكهرباء بمنطقة الكيلو 3 بحري الطريق من سور النجدة والشوارع الفرعية من هوائي الي كابلات أرضية .
واضاف انه جاري أيضا  تركيب 300 كشاف ليد 150 وات ل 300 عامود جديد بنطاق المنطقة  تيسيرا على  المواطنبن .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح علي استمرار جهود رجال التطهير بتعقيم و تطهير المصالح الحكومية والمدارس والمنشأت الشرطية و محطة القطار و الموقف والسيارات القادمة للمدينة بالمداخل الثلاثة شرقا وغربا وجنوبا بالاضافة الي تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا .

وأضاف عبد الرازق إن جهود ادارة التشجير مستمرة يوميًا في اعمال التجميل والتشجير وقص وتقليم الاشجار وزارعة نباتات وأشجار الزينة بمدخل المدينة الشرقي والطريق الدولي والميادين .

وأوضح  بان جهاز النظافة بالمركز قام برفع أكثر من 480 طن من القمامة تقريبا صباحا ومساء بنطاق ال 6 أحياء بالمدينة وكافة المناطق والعزب .
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