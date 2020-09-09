رئيس مدينة مطروح: تحويل الكهرباء بمنطقة الكيلو 3 من هوائي لكابلات أرضية

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح عن تحويل الكهرباء بمنطقة الكيلو 3 بحري الطريق من سور النجدة والشوارع الفرعية من هوائي الي كابلات أرضية .

واضاف انه جاري أيضا تركيب 300 كشاف ليد 150 وات ل 300 عامود جديد بنطاق المنطقة تيسيرا على المواطنبن .





وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح علي استمرار جهود رجال التطهير بتعقيم و تطهير المصالح الحكومية والمدارس والمنشأت الشرطية و محطة القطار و الموقف والسيارات القادمة للمدينة بالمداخل الثلاثة شرقا وغربا وجنوبا بالاضافة الي تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا .





وأضاف عبد الرازق إن جهود ادارة التشجير مستمرة يوميًا في اعمال التجميل والتشجير وقص وتقليم الاشجار وزارعة نباتات وأشجار الزينة بمدخل المدينة الشرقي والطريق الدولي والميادين .



