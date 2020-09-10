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يوهانسن عيد: أنشأنا منصة إلكترونية لمتابعة نظام وجودة التعليم في العام الدراسي الجديد.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:02 ص
الدكتورة يوهانسن
الدكتورة يوهانسن عيد
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الهيئة منشأة منذ عام 2006 بالقانون 82، ولها 5 أهداف رئيسية، وهي نشر الوعي بثقافة الجودة، ووضع المعايير؛ لضمان جودة التعليم والعمل الفني لمؤسسات التعليم وتقييم المؤسسات التعليمية عن طريق الزيارات الميدانية وأخيرا بناء الثقة فى مخرجات العملية التعليمية.

وأضافت الدكتورة يوهانسن عيد، خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أننا لدينا قيادة سياسية واعية وتعمل على ملف تطوير التعليم.

وتابعت رئيس الهيئة القومية لضمان التعليم والإعتماد، أننا شهدنا تغييرا كاملا فى طرق التعليم والمناهج وقياس فهم الطالب.

وأوضحت الدكتورة يوهانسن عيد أن هناك تغيير فى البنية التحتية وطرق التعلم وهناك تقدم ملحوظ فى مخرجات العملية التعليمية، مضيفة أن هناك فرق فنية تزور المدارس العام لتقديم الدعم الفني ومتابعة منهجية تطبيق التعليم الهجين.

وأشارت إلى أننا فى مصر من أفضل الدول التي استطاعت تخطي أزمة فيروس كورونا واستكمال العملية التعليمية وتم إدارة هذا الملف بأحترافية كبيرة، موضحة أنه تم إنشاء منصة الكترونية لمتابعة نظام وجودة التعليم فى العام الدراسي الجديد.
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