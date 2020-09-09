نشرة البرلمان | كل ما تريد معرفته عن قرارات التصالح الجديدة.. ومكاسب مرتقبة لعمال اليومية

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 9 سبتمبر:برلماني: قانون العمل الجديد سيضم كل القوانين المتعلقة بالقطاع الخاص في قانون واحدبعد قرار مجلس الوزراء.. تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناءمخالفات البناء.. تفاصيل استخراج الرقم القومي والشهادة لكل شقةتسهيلًا على المخالفين.. إسكان البرلمان: إلغاء الرسوم الهندسية من قيمة التصالحبشرط واحد.. النواب يطالب الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناءمخالفات البناء.. النواب يكشف تفاصيل مهمة بشأن رسوم جدية التصالحلتصبح 4 .. برلماني يطالب بدمج الأحزاب لتقوية الحياة السياسيةخطة متكاملة.. برلمانية تتوقع مكاسب كبيرة للعمالة غير المنتظمة