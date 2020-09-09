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برلمان

برلماني: قانون العمل الجديد سيضم كل القوانين المتعلقة بالقطاع الخاص في قانون واحد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:33 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه على رأس التشريعات التي سيتم النظر فيها خلال الفترة المقبلة، سواء من البرلمان الحالي أو الدورة القادمة ببرلمان 2021.


وأضاف النائب عبد الفتاح يحيى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قانون العمل من القوانين الهامة، وسوف يعمل بشكل كبير على توفيق الأوضاع ما بين العامل وصاحب العمل.


وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن قانون العمل هو قانون موحد، يضم كل القوانين المتعلقة بالقطاع الخاصة، مثل القانون رقم 159 بشأن شركات الاستثمار، والقانون رقم 2003 لسنة 1991، في قانون واحد.


ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب استئناف جلساته في الأول من شهر أكتوبر المقبل.
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