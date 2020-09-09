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فن

جلسات تصوير النجوم.. درة الأشيك وهند صبري الأحدث

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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شروق حمدى
شارك عدد كبير من نجوم الفن صورا جديدة من احدث جلسات تصوير لهم عبر حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة و ظهروا فيها بإطلالات أنيقة ومميزة 


وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز جلست تصوير النجوم 


الفنانة سوسن بدر
 

شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت الفنانة سوسن بدر في الصورة بملامح و ملابس فرعونية وعلقت قائلة: "مجله أل بنسختها العربية في صور مستوحاة من اعمال الفنان المصري علاء أبو الحمد الذي يقدم لوحات رائعة ذات طابع مصري قديم".


الفنانة درة 

شاركت الفنانة درة  متابعيها صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 


وظهرت درة في الصورة، وهي تقف علي شراع أحد المراكب وارتدت قميصا أبيض وجيبة مخططة باللون الذهبى واللبنى واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة والماكياج الجذاب 


الفنانة هند صبرى 

شاركت الفنانة هند صبري متابعيها صورة جديدة بعد ان اختارت دار الازياء الايطالية الكبيرة ETRO  لتكون الوجه العربي  الوحيد الذي سيقوم بالترويج  لحقيبتهم الشتوية الجديدة والتي أطلقوا عليها إسم "Pegaso bag" وذلك مع مجموعة من المشاهير العالميين. 

الجدير بالذكر أن اللقاء الأول بين هند ودار الازياء الشهيرة كان أثناء مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في مسابقة العمل الاول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي والذي تزينت فيه هند باجمل  الإطلالات  بتوقيع etro.


الفنانة مايا دياب 


نشرت الفنانة مايا دياب، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" بإطلالة لافتة.


وأطلت مايا دياب، بإطلالة بالأبيض والأسود؛ مرتدية فستانا أبيض أنيقا، وتركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة تبرز جمالها


الفنانة رشا مهدى 

شاركت رشا مهدى متابعيها صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمى بموقع انستجرام 


وظهرت رشا مهدى مرتدية فستانا مخططا باللون الاخضر والابيض معتمدة على الماكياج الجذاب و تسريحة الشعر الانيقة 

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