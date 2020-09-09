أخبار الحوادث.. نَص التحقيقات مع سيدة المحكمة.. سقوط عصابة للإتجار في الأعضاء البشرية

تجرد سائق توك توك من كل مشاعر الانسانية وراح يلهث وراء شهواته ، وقام باغتصاب فتاة معاقه بمنطقة المعصرة ، بعد ان استدرجها داخل التوك توك وجردها من ملابسها وافقدها عذريتها.

الكلية بـ 100 ألف جنيه| سيدة تتزعم عصابة للإتجار في الأعضاء البشرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بالقاهرة لقيامها بالاشتراك مع ثلاثة أخرين "جار تحديدهم وضبطهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية من خلال إستقطاب الضحايا من خلال مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لبيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى ، ودفعهم مبلغ 20 ألف جنيه تقريبًا للضحية عقب إتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها .





بيعلم بنته القيادة.. الأمن يضبط والد طفلة التريلا



