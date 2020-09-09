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حوادث

أخبار الحوادث.. نَص التحقيقات مع سيدة المحكمة.. سقوط عصابة للإتجار في الأعضاء البشرية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:50 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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قسم الحوادث
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من أخبار الحوادث والأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية.

معرفوش ومحصلش.. ننشر نص التحقيقات في قضية سيدة المحكمة المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة

حصل "صدى البلد" على نص تحقيقات النيابة وشهادة الشهودة فى القضية رقم ۱۲۳۳۲ لسنة ۲۰۲۰ جنح النزهة، والمتهمة فيها المستشارة نهي الامام بالنيابة الادارية بالتعدي علي المقدم وليد عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة. 


على طريقة اللمبى 8 جيجا.. زرع شريحة إلكترونية بمخ مواطنة للتنصت

أقامت نجلاء عبدالله المقيمة بالهرم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، لإزالة شريحة الكترونية تم زرعها من جهات غير معلومة  بالمخ لها ولشقيقها بغرض التنصت.

اغتصب فتاة معاقة داخل توك توك بحلوان.. والنيابة تقرر حبسه

تجرد سائق توك توك من كل مشاعر الانسانية وراح يلهث وراء شهواته ، وقام باغتصاب فتاة معاقه بمنطقة المعصرة ، بعد ان استدرجها داخل التوك توك وجردها من ملابسها وافقدها عذريتها.

الكلية بـ 100 ألف جنيه| سيدة تتزعم عصابة للإتجار في الأعضاء البشرية

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بالقاهرة لقيامها بالاشتراك مع ثلاثة أخرين "جار تحديدهم وضبطهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية من خلال إستقطاب الضحايا من خلال مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لبيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى ، ودفعهم مبلغ 20 ألف جنيه تقريبًا للضحية عقب إتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها .

بيعلم بنته القيادة.. الأمن يضبط والد طفلة التريلا

وضح مصدر امنى حقيقة الفيديو المتداول للفتاة التى تقوم بقيادة سيارة نقل .

اعتدى جنسيًا على 3 أطفال وصوّرهم .. ضبط مدرب كرة قدم بحلوان

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على مدرب كرة قدم بحلوان لاتهامه بهتك عرض ٣ أطفال و تصوير احدهم عاريا داخل شقته .
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