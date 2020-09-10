علامات تدل على تلف إسطوانة الدبرياج

تعتبر اسطوانة الدبرياج هي حلقة الوصل بين المحرك وعلبة التروس ، ولكن مع الاستخدام تتعرض للتآكل ، أما بسبب انتهاء عمرها الإفتراضي أو نتجية لبعض عادات القيادة السيئة .
وأكدت الهيئة الألمانية للفحص الفني إن الدبرياج يعد من الاجزاء القابلة للتآكل بسرعة في السيارة ، وذلك يشير إلى سرعة التآكل به ترتبط بسلوكيات القيادة نفسها .
كما أوضحت الهيئة إذا قام السائق مثلا بمواصلة القيادة بسرعة عندما تتحول إشارة المرور إلى اللون الاخضر يظل ضاغطا على دواسة القاض عندما تكون إشارة المرور حمراء ، وهو مايؤدي إلى زيادة التحميل على محمل تحرير القابض .
ولكن في بعض الحالات الأخرى يصبح الامر أكثر ضررا بالقابض ، وذلك عندما يتم لمس دواسة القابض بالقدم اليسرى أثناء القيادة .
أما عندما يقوم السائق بالضغط على دواسة القابض فإن القوة الكاملة لزنبرك القابض تحمل على محمل تحرير القابض ،ولا يمثل أية مشكلة لفترة قصبرة عند تغيير التعشيقات.
كما ينصح الخبراء بضرورة التعامل مع القابض بعناية ،من خلال الضغط على دواسة القابض عند الحاجة إليه فقط.
وأكدت الهيئة الألمانية للفحص الفني إن الدبرياج يعد من الاجزاء القابلة للتآكل بسرعة في السيارة ، وذلك يشير إلى سرعة التآكل به ترتبط بسلوكيات القيادة نفسها .
كما أوضحت الهيئة إذا قام السائق مثلا بمواصلة القيادة بسرعة عندما تتحول إشارة المرور إلى اللون الاخضر يظل ضاغطا على دواسة القاض عندما تكون إشارة المرور حمراء ، وهو مايؤدي إلى زيادة التحميل على محمل تحرير القابض .
ولكن في بعض الحالات الأخرى يصبح الامر أكثر ضررا بالقابض ، وذلك عندما يتم لمس دواسة القابض بالقدم اليسرى أثناء القيادة .
أما عندما يقوم السائق بالضغط على دواسة القابض فإن القوة الكاملة لزنبرك القابض تحمل على محمل تحرير القابض ،ولا يمثل أية مشكلة لفترة قصبرة عند تغيير التعشيقات.
كما ينصح الخبراء بضرورة التعامل مع القابض بعناية ،من خلال الضغط على دواسة القابض عند الحاجة إليه فقط.