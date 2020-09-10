عضو لجنة التشييد والبناء: الدولة تستهدف تطوير التعليم والصحة في الفترة المقبلة ..فيديو

قال أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن الدولة حاليا تهدف إلى إنشاء مشروع التأمين الطبي الشامل ، معقبا "نحتاج إلى ما يقرب من 20 مليار جنيه من أجل تطبيق المشروع".





وأوضح "الزيات"، في مداخلته الهاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الدولة الفترة المقبلة تستهدف تطوير التعليم والصحة، حيث تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية خاصةً القطاع التعليمي والصحي.





وتابع عضو لجنة التشييد والبناء، أن القرى بها عشوائية بشكل أكبر من المتواجد في المدن، وبالتالي توفير الخدمات لها سيكون صعب، أما المدن فتكمن مشكلتها في الارتفاعات.





وشدد على أن قانون التصالح تم تنفيذه في الفترة الماضية على بعض الحالات بشكل خاطئ، معقبا "بعد قرارات رئيس الوزراء الوضع سيختلف".